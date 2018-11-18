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Адвокат бывшего украинского лидера Виктора Януковича Александр Горошинский подтвердил экстренную госпитализацию политика в одну из клиник столицы РФ. Янукович попал в больницу в минувшую пятницу, 16 ноября, пишут "Известия", ссылаясь на ТАСС.

Юрист рассказал, что узнал об инциденте от помощников Януковича по телефону, а затем посетил после его в больнице. Горошинский отметил, что у политика, предположительно, повреждены колено и позвоночник. "Пока не могу точно раскрывать диагноз, но я лично видел, что человек не может передвигаться", — приводит издание его слова.

Напомним, ранее в воскресенье, 18 ноября, в СМИ появилась информация о госпитализации похожего на Януковича мужчины в московский научно-исследовательский институт скорой помощи им. Склифосовского, откуда его затем перевезли в частную клинику.