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Ночные заморозки и осадки прогнозируют алтайские синоптики в понедельник, 19 ноября.

Так, по данным гидрометцентра, ночью температура воздуха составит -9...-14 градусов, а при прояснении в северных и западных районах похолодает до -15...-20. Днем столбик термометра поднимется до -5...-10. На протяжении суток в отдельных районах края будет идти снег, слабая метель, на дорогах ожидается гололедица, а в утренние часы в западных и северных районах будет туман.

В Барнауле температура изменится от -11...-13 градусов ночью до -6...-8 градусов днем. При этом небольшой снег будет идти лишь в темное время суток и в начале дня. На дорогах ожидается гололедица.

В этот день ветер будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду. По краю ожидаются порывы до 13 метров.