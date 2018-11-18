Фото: zr.ru

В Москве таксист восемь часов ждал свою пассажирку возле ее дома, чтобы вернуть забытый кошелек. Об этом девушка рассказала на своей странице в Facebook, передает РИА Новости.

По ее словам, она прилетела в столицу РФ рано утром и вызвала такси. Доехав до дома, девушка легла спать и проснулась лишь в час дня. Тогда девушка поняла, что забыла в машине кошелек с деньгами, банковскими картами и документами.

Попытки связаться с водителем через службу поддержки оказались безуспешными.

Позднее отец девушки выглянул в окно и заметил у подъезда машину такси.

Оказалось, что в автомобиле находился именно тот водитель, который подвозил девушку. Мужчина нашел в салоне забытый чужой кошелек и решил подождать пассажирку у ее дома, так как не смог дозвониться ей.

При встрече оба расплакались и обнялись.

В благодарность за поступок таксист получил сумму, которая в пять раз превысила стоимость поездки.