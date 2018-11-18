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Ливия, Афганистан и Сомали стали самыми рискованными странами для туристов в следующем году. Это выяснили специалисты в области здравоохранения и безопасности компании International SOS, передает Life, ссылаясь на Daily Mail.

Согласно интерактивной Карте рисков путешествий, в данных странах туристы могут столкнуться с большими рисками для здоровья, включая серьезную опасность при передвижении по дорогам.

Кроме этого, крайне опасными признаны Южный Судан, Нигер, Кот-д'Ивуар и Сьерра-Леоне. Среди стран с самыми большими рисками безопасности на дорогах названы Бразилия, Боливия, Саудовская Аравия, Иран и Казахстан. Личная безопасность находится под угрозой в Сирии, Йемене, Южном Судане и Мали.

РФ отметили на карте средним уровнем опасности по всем трем пунктам.

Самыми безопасными странами по всем параметрам признаны Норвегия, Финляндия и Исландия.