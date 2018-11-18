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Сотрудникам петербургской аптеки приходится отбиваться от вопросов после визита туда главы РФ Владимира Путина. Об этом сообщает портал metro.

Напомним, глава государства неожиданно посетил одну из аптек города вечером в пятницу, 16 ноября. С тех пор фармацевтам задают много вопросов не только журналисты, но и обычные покупатели.

В результате сотрудникам аптеки запретили давать комментарии СМИ. "Мы простые работники. Нам уже и запретили отвечать на вопросы СМИ по телефону", — цитирует издание ответ аптеки.

Подчеркивается, что учреждение буквально за несколько дней стало местной достопримечательностью.