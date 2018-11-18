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Пенсионный фонд России (ПФР) прокомментировал слухи о том, что работающие пенсионеры, которые не уволятся до 2019 года, якобы потеряют право на выплату пенсии. Эти данные не соответствуют действительности, пишет "Российская газета", ссылаясь на ведомство.

В ПФР подчеркнули, что все нынешние получатели пенсий, то есть действующие пенсионеры, продолжат получать назначенные выплаты в следующем году независимо от трудоустройства. В ведомстве уточнили, что никогда не заявляли, что человек должен уволиться ради сохранения права на пенсию.

"Если человек захочет оставить работу, это его законное право, и оно никак не прекращает выплаты положенной по закону пенсии", — заявили в ПФР, добавив, что после прекращения работы пенсионера ждет только индексация, которую он пропустил за время трудоустройства.

Газета напоминает, что по закону после завершения работы пенсионера, его страховая пенсия пересматривается и выплачивается с учетом всех пропущенных индексаций. Перерасчет происходит с первого числа месяца, который идет за месяцем прекращения пенсионером трудовой деятельности.

Пенсию с учетом индексации россиянин будет получать спустя три месяца после увольнения с работы, однако с доплатой за эти три месяца. Это связано со сроками, в течение которых ведомство получает от работотаделей нужные для перерасчета данные.