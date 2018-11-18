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Почти 15 тысяч человек погибли в ДТП на российских дорогах с начала 2018 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ГИБДД.

Собеседник агентства уточнил, что сначала года в РФ произошло более 136 тысяч аварий, в них погибли 14,8 тысяч человек, еще 174 тысячи пострадали. Уточняется, что в 2017 году в ДТП погибло свыше 19 тысяч человек.

По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, в основном аварии происходят из-за человеческого фактора. "Несмотря на принимаемые усилия, причиной большинства ДТП по-прежнему остается пресловутый человеческий фактор. Самоуверенность, переоценка своих сил и надежда на везение приводят в итоге к ДТП, совершенным в нетрезвом состоянии, с превышением скорости, выездом на встречную полосу", — приводит агентство его слова.

Черников добавил, что лишь "общими усилиями можно сохранить миллионы жизней на дорогах".

Напомним, в воскресенье, 18 ноября, отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП.