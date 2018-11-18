Фото: sharij.net

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что никакой сепаратной сделки о передаче Японии Курильских островов не может быть, автоматическая передача территорий невозможна. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на "Россию 1".

Представитель Кремля отметил, что за несколько дней появилось множество "разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее". "Это не так. И так быть не может", — заявил Песков.

Он отметил, что российский лидер Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ взяли за основу переговоров по данной проблематике советско-японскую декларацию 1956 года.

"Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков выразил мнение, что в вопросе Курил нужен компромисс, который не должен противоречить интересам обеих стран.

Представитель Кремля также добавил, что переговоры по мирному договору с Токио будут вестись с учетом союзнических обязательств Японии. Также не может не учитываться поддержка этой страной антироссийских санкций США.

"Это важная тема. Россия — страна наученная, имеющая горький опыт в плане НАТО, например, давайте вспомним Михаила Горбачёва, вспомним все контакты с Германией, с США и, давайте, вспомним ползучую экспансию НАТО, в том числе военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, которая, кстати, продолжается и по сей день", — цитирует его слова агентство.

При этом Песков подчеркнул, что, несмотря на все сложности, вопрос мирного договора с Японией может быть разрешен. "Такие сложные темы все равно решаемы, и это показал, например, опыт переговоров по территориальным вопросам с Китаем", — добавил он.

Напомним, лидеры РФ и Японии встретились в Сингапуре. Как рассказал Путин 15 ноября, Япония готова была бы вернуться к обсуждению проблемы на основе декларации 1956 года, однако также напомнил, что в самой декларации далеко не все ясно. "Тем более, что когда-то сама Япония от реализации этих договоренностей отказалась", — констатировал президент.

Позднее японские СМИ сообщили, что Абэ на переговорах с Путиным пообещал в случае передачи российской стороной части Курил, что там не будут размещены американские военные базы.