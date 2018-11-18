Фото: instagram.com

Юморист Евгений Петросян отметил официальный развод с артисткой Еленой Степаненко вместе с адвокатом Сергеем Жориным. Они выпили по бокалу шампанского, пишет канал "360", ссылаясь на Instagram-аккаунт защитника юмориста.

"Помните мой девиз? Жизнь слишком коротка — разводись", — гласит подпись к ролику. На записи оба мужчины одеты в костюмы и чокаются бокалами в честь завершения развода. Петросян поблагодарил Жорина за помощь, а также своих поклонников за поддержку в трудную минуту.

"Спасибо всем, кто за меня болел. Все пришло к правильному завершению. Надеюсь, у Елены Григорьевны тоже все наладится. Начнем новую историю — какие наши годы", — отметил с улыбкой юморист.

Напомним, Петросян и Степаненко, которые прожили в браке более 30 лет, начали процедуру развода летом 2018 года. В пятницу, 16 ноября, Хамовнический суд Москвы официально расторг брак супругов. Рассмотрение их исков о разделе имущества продолжается.