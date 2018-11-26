Мало кто обращает внимание на, казалось бы, незначительные проблемы со слухом из категории "не расслышал". И только когда привычные звуки становятся недосягаемы, начинают предприниматься меры.
В нашем распоряжении бесчисленное разнообразие звуков и вибраций — от едва уловимого шороха листьев до внушительного баса стерео колонок. Набор распознаваемых нами звуков называют диапазоном слышимости. Этот диапазон включает в себя уровни громкости и высоты звуков, которые может слышать человек (высота измеряется в герцах (Гц), громкость — в децибелах (дБ)).
Для здорового человека границы слухового восприятия составляют от 20 до 20 000 Гц. На этих частотах звук воспринимается без дискомфорта и рисков к повреждению. Слух становится наиболее восприимчивым в диапазоне от 2000 до 5000 Гц. Что касается громкости, человек слышит, начиная с уровня 0 дБ УЗД. Звуки на уровне выше 85 дБ УЗД могут быть опасны для слуха при длительном воздействии.
Диапазоны восприятия у людей с нарушением слуха
Первые признаки нарушения слуха сопровождаются изменением диапазона слухового восприятия. Для большинства людей проблема будет ощущаться на уровне высоких частот. Это может быть пение птиц, некоторые речевые звуки, музыкальные инструменты и др.
На сегодняшний день около 500 миллионов человек во всем мире страдают от проблем со слухом. Основными причинами нарушений, помимо врожденных, становятся инфекции среднего уха, чрезмерный шум, а также ненадлежащее использование некоторых препаратов. В большей степени эти проблемы обратимы. Профессионально подобранный слуховой аппарат — наиболее эффективное решение в борьбе за утраченный слух.
К кому обращаться
При первых признаках потери слуха нужно обращаться к ЛОРу. Врач проведет обследование вашего уха и зафиксирует полученные результаты. Далее нужно обратиться к специалисту по слуховым аппаратам-сурдоакустику за проверкой слуха. Полученные данные перенесут на график и сравнят его с показателями нормально слышащего человека. Такой тест дает возможность определить ваш слуховой порог (уровень, на котором вы не слышите). Этот порог наносится на график в виде двух отдельных линий для каждого уха.
Следующий шаг
Результаты аудиограммы могут стать поводом для слухопротезирования. Специалист сможет определить, какие звуки вы слышите, а какие нет, и составит дальнейший план действий. При необходимости данные аудиограммы будут использованы для подбора и настройки необходимого слухового аппарата.
Специализированный центр слуха "Аудитис" предлагает выбор наиболее технологичных решений, связанных с нарушением слуха различной сложности. Компания сотрудничает только с ведущими марками производителей слуховых аппаратов. Для продления срока службы слухового аппарата "Аудитис" предлагает техническое обслуживание с гарантией на все виды ремонтных работ.
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