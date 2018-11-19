Жителям Барнаула предлагают приобрести бенгальского котенка Ф1, объявление появилось на сайте Avito.
"Продам котенка, бенгальский. Папа азиатский леопардовый кот, мама бенгальская кошка. Купили в Питере месяц назад, но планируется командировка на три месяца за границу. С собой брать не вариант. С документами, не кастрирован", — говорится в объявлении.
Комментарии
Да чтоб у вас командировка сорвалась, и вас никогда больше не выпустили за границу, и пусть весь зад кошка издерет, ишь че, взяли в моду купить живую игрушку и бросаться ей как вещью.
Блин!!! Где вы работаете??? Кошаки за 75, заграница...
Я тоже хочу!!!
Я тоже хочу!!!
и стать гнилым бессердечным УЕ?