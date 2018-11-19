Почти половина (47%) россиян считает, что самым опасным видом транспорта являются маршрутки, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, самым опасным видом общественного транспорта 47% опрошенных называют маршрутное такси. По мнению 38% респондентов, наиболее опасным видом транспорта является самолет. 23% опрошенных считают самым опасным средством передвижения междугородний автобус, 17% — наземный городской транспорт.

Кроме этого, опрос показал, что общественный транспорт является у россиян самым популярным. Так, 74% опрошенных за последний год пользовались наземным городским транспортом (автобусом, троллейбусом, трамваем), 63% ездили в течение этого же времени на маршрутке, 42% — на междугороднем автобусе. Кроме того, 32% респондентов за последний год передвигались на метро, 25% — на поезде, 23% — на электричке.

Главной причиной опасений при передвижении на маршрутке у 31% респондентов, которые за последний год пользовались этим видом транспорта, стали аварии по вине водителя.

Опрос проведен 9 ноября 2018 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.