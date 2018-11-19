В России колбасные изделия могут подорожать почти на 30%, пишут "Известия" со ссылкой на экспертный совет при правительстве.
Предлагается введение новой системы сборов и субсидий для производителей продуктов питания в рамках программы "Укрепление общественного здоровья". В стране может появиться акциз на колбасы, сосиски и бекон в размере около 160 рублей на один килограмм.
Подразумевается, что вырученные средства направят на удешевление продуктов здорового питания.
Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения установили, что употребление 50 граммов переработанного мяса в день повышает вероятность образования опухолей на 18%.
В мае в Комитете по охране здоровья в Госдуме, в свою очередь, указали на необходимость ограничить рекламу колбас и сосисок.
Комментарии
Мало ндс, еще и акцизы поднять решили?
А главное предлог то какой - забота о здоровом питании.....ппц
Вместо того чтобы обЯзать производителя готовить натуральную колбасу, вводим поборы на искусственную. Браво!!!
Вот пенсионеры и побалуются колбаской на целую тысчу в год
Какую тыщу???
Субсидию на квартплату еще не выплатили, а обычно то делали в октябре
Вот пенсионеры и побалуются колбаской на целую тысчу в год
никак отстал от жизни - уже на индексацию в 7%))
Сейчас нам объяснят популярно, что мясо вообще есть вредно, а «макарошки всегда одинаково стоят»
А еще обещают акциз на сладкую газировку!
З.Ы. Интересно в каком месте произойдет прорыв, который обещал президент?
19.11.2018 09:18
- гость -
и правда в прОцентах лучше, их большие пенсии будут расти активней, а у народа 7% от 12000 это 840 руб
доплата к пенсии депутатов от 40 до 60 тыс
7% это от 2800 до 4200.
или правильнее от 75% от зарплаты в 400 тыщ считать?
7% от 300 тыс это 21 тыща
Ох и любит свой народ Государство Российское как начнёт о людях заботится так хуже немцев в 41 получаются
19.11.2018 09:39
Вася
Вася - ты дурак?
ой ой
мы в девяностые променяли социализм на колбасу. а тут колбасу хотят отобрать!?
социализм вернут?