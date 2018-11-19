В России колбасные изделия могут подорожать почти на 30%, пишут "Известия" со ссылкой на экспертный совет при правительстве.

Предлагается введение новой системы сборов и субсидий для производителей продуктов питания в рамках программы "Укрепление общественного здоровья". В стране может появиться акциз на колбасы, сосиски и бекон в размере около 160 рублей на один килограмм.

Подразумевается, что вырученные средства направят на удешевление продуктов здорового питания.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения установили, что употребление 50 граммов переработанного мяса в день повышает вероятность образования опухолей на 18%.

В мае в Комитете по охране здоровья в Госдуме, в свою очередь, указали на необходимость ограничить рекламу колбас и сосисок.