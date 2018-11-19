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Россиянам показали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон РЖД

, ИА "Амител"
Для создания максимально комфортного личного пространства для каждого пассажира

Модульные пространства и пассажирские места со шторами, которые можно закрыть в любой момент, современный интерьер и вендинговые автоматы — таков концепт новых плацкартных вагонов РЖД, сообщает "РИА Новости".

Согласно фотографиям, новый плацкарт будет более комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создают больше индивидуального пространства.

Полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB-разъемы, а также индивидуальное освещение.

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки — в серых с красными подголовниками. Столики и перегородки — в цветах светлого дерева. В туалетах — гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, встроенный фен для рук.

"Реновация вагонов планируется с 2019 года, они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам. Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами как: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность. Основная идея при разработке новых модульных вагонов — это создание максимально комфортного личного пространства для каждого пассажира", — сообщили в пресс-службе РЖД.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

19.11.2018 09:10
Панночка

боковушки остались

0  0
19.11.2018 09:14
- гость -

Там че, вторые ярусы будут еще и двухспальные? А в купэхи двухспальные будут делать?

0  0
19.11.2018 09:18
Илья

Как всегда, хотели как лучше, получилось как всегда. Почему не взять финский опыт?

0  0
19.11.2018 09:20
- гость -

Круто! А вроде говорили про капсулы или это оно и есть?

0  0
19.11.2018 09:25
- гость -

А я прекратил ездить в плацкарте. РЖД стравливает пассажиров, говоря, что кто взял на вторую полку там и должен лежать. А на нижней я тоже не хочу ехать, т.к. ноги со второй будут свисать над "моим" столом. Проще самолетом.

0  0
19.11.2018 09:26
Володя

к 2100 году поменяют

0  0
19.11.2018 09:28
владимир

да! и цена будет заоблачная! дешевле будет самолет! если сейчас от саратова до москвы больше 2тыс стоит ! то будет 4-5 тыс за билет!

0  0
19.11.2018 09:28
- гость -

нашему народу эти шторочки на раз выдрать

0  0
19.11.2018 09:29
- гость -


19.11.2018 09:14
- гость -

Это не двухспальный второй ярус )) Тоже сначала показалось... Это боковушка у них такой широкой кажется )))

0  0
19.11.2018 09:33
- гость -

Это не двухспальный второй ярус )) Тоже сначала показалось... Это боковушка у них такой широкой кажется )))

Нда...либо что-то с макетом напудрили, но эта "боковушка" на фото как раз под двумя нижними полками

0  0
19.11.2018 09:35
владимир

да еще смотрю будет расчитоно на пассажиров невысоко роста ! если сейчас ноги торчат в проходе на обычной полке и на боковой вообще калачиком ложишься! то будет на обычной полке еще хуже! почему длину не прибавить? а поставят перегородки и ноги под себя придется подгибать!

0  0
19.11.2018 09:36
- гость -

Рядом с раковиной в санузле что за подставка?

0  0
19.11.2018 09:39
- гость -

19.11.2018 09:35
владимир

полка 180 см , за чем выше вырос?

0  0
19.11.2018 09:39
- гость -

19.11.2018 09:36
- гость -
для грудничков

0  0
19.11.2018 09:43
- гость -

Рядом с раковиной в санузле что за подставка?
для грудничков
зафиксировал и едешь себе дальше спокойно

предлагают пристегнуть и пелинать? ну ващще

0  0
19.11.2018 09:44
- гость -

19.11.2018 09:36

- гость -

Пеленальный столик же?
чукча не читатель...

0  0
19.11.2018 09:45
- гость -

А мне нра!
Ну что за люди, нытики одни:\

0  0
19.11.2018 09:48
- гость -

ни разу в поезде не ездила, не могу ничего прокомментировать, но внешне ниче так

0  0
19.11.2018 09:49
владимир

да нет сомневаюсь что 180см ! у меня ноги точат на 15см ая 186 всего!

0  0
19.11.2018 09:52
- гость -

как бэ человек не лежит головой впритык к стенке естессно см 10-15 на подушке - вот и висят у всех ноги

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