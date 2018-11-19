Модульные пространства и пассажирские места со шторами, которые можно закрыть в любой момент, современный интерьер и вендинговые автоматы — таков концепт новых плацкартных вагонов РЖД, сообщает "РИА Новости".
Согласно фотографиям, новый плацкарт будет более комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создают больше индивидуального пространства.
Полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB-разъемы, а также индивидуальное освещение.
Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки — в серых с красными подголовниками. Столики и перегородки — в цветах светлого дерева. В туалетах — гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, встроенный фен для рук.
"Реновация вагонов планируется с 2019 года, они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам. Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами как: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность. Основная идея при разработке новых модульных вагонов — это создание максимально комфортного личного пространства для каждого пассажира", — сообщили в пресс-службе РЖД.
Комментарии
боковушки остались
Там че, вторые ярусы будут еще и двухспальные? А в купэхи двухспальные будут делать?
Как всегда, хотели как лучше, получилось как всегда. Почему не взять финский опыт?
Круто! А вроде говорили про капсулы или это оно и есть?
А я прекратил ездить в плацкарте. РЖД стравливает пассажиров, говоря, что кто взял на вторую полку там и должен лежать. А на нижней я тоже не хочу ехать, т.к. ноги со второй будут свисать над "моим" столом. Проще самолетом.
к 2100 году поменяют
да! и цена будет заоблачная! дешевле будет самолет! если сейчас от саратова до москвы больше 2тыс стоит ! то будет 4-5 тыс за билет!
нашему народу эти шторочки на раз выдрать
19.11.2018 09:14
- гость -
Это не двухспальный второй ярус )) Тоже сначала показалось... Это боковушка у них такой широкой кажется )))
Это не двухспальный второй ярус )) Тоже сначала показалось... Это боковушка у них такой широкой кажется )))
Нда...либо что-то с макетом напудрили, но эта "боковушка" на фото как раз под двумя нижними полками
да еще смотрю будет расчитоно на пассажиров невысоко роста ! если сейчас ноги торчат в проходе на обычной полке и на боковой вообще калачиком ложишься! то будет на обычной полке еще хуже! почему длину не прибавить? а поставят перегородки и ноги под себя придется подгибать!
Рядом с раковиной в санузле что за подставка?
19.11.2018 09:35
владимир
полка 180 см , за чем выше вырос?
19.11.2018 09:36
- гость -
для грудничков
Рядом с раковиной в санузле что за подставка?
для грудничков
зафиксировал и едешь себе дальше спокойно
предлагают пристегнуть и пелинать? ну ващще
19.11.2018 09:36
- гость -
Пеленальный столик же?
чукча не читатель...
А мне нра!
Ну что за люди, нытики одни:\
ни разу в поезде не ездила, не могу ничего прокомментировать, но внешне ниче так
да нет сомневаюсь что 180см ! у меня ноги точат на 15см ая 186 всего!
как бэ человек не лежит головой впритык к стенке естессно см 10-15 на подушке - вот и висят у всех ноги