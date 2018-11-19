Тело вице-спикера парламента Красноярского края Алексея Клешко обнаружено возле дома в центре города, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Около 07.00 (03.00 мск) утра поступило сообщение, что возле дома по улице Декабристов обнаружен труп первого заместителя краевого парламента Алексея Клешко. Предположительно, падение из окна", — сказал источник агентства.

В МВД региона данную информацию оставили без комментариев. В СК сообщили, что предоставят информацию позже.

Как сообщает "ТВК Красноярск", последний пост в социальных сетях Алексея Клешко посвящен посещению монастыря. "Был на вечерней службе в честь иконы Божией матери "Всецарица" Успенского монастыря. Как здесь душевно, строго и тепло", — написал он за день до гибели.