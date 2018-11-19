Треть россиян тратят на продукты более половины своего дохода

Около 30% россиян тратят более половины своего заработка на продукты, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса портала Rabota.ru.

"28% наших соотечественников тратят на продукты питания более половины своего дохода. Немного меньше денег уходит у 21% россиян — от 40 до 50%. Практически у каждого пятого (19%) — 30-40%. У 14% респондентов от совокупного дохода на продукты питания уходит примерно четвертая часть — 20-30%, а 10-20% — всего у 7% опрошенных", — говорится в результатах опроса.

Отвечая на вопрос, приходилось ли им экономить на продуктах, подавляющее большинство респондентов (91%) ответили утвердительно, и только 9% — отрицательно.

В исследовании портала россияне также назвали продукты, на которых они стали бы экономить в первую очередь в случае нехватки денежных средств. Это — рыбопродукты (61%), сахар и кондитерские изделия (53%), свежие фрукты (50%). Также многие отметили мясо — 47%.

В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов старше 18 лет из всех федеральных округов. Исследование проведено в ноябре.