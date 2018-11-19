Треть россиян тратят на продукты более половины своего дохода

Около 30% россиян тратят более половины своего заработка на продукты, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса портала Rabota.ru.
"28% наших соотечественников тратят на продукты питания более половины своего дохода. Немного меньше денег уходит у 21% россиян — от 40 до 50%. Практически у каждого пятого (19%) — 30-40%. У 14% респондентов от совокупного дохода на продукты питания уходит примерно четвертая часть — 20-30%, а 10-20% — всего у 7% опрошенных", — говорится в результатах опроса.
Отвечая на вопрос, приходилось ли им экономить на продуктах, подавляющее большинство респондентов (91%) ответили утвердительно, и только 9% — отрицательно.
В исследовании портала россияне также назвали продукты, на которых они стали бы экономить в первую очередь в случае нехватки денежных средств. Это — рыбопродукты (61%), сахар и кондитерские изделия (53%), свежие фрукты (50%). Также многие отметили мясо — 47%.
В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов старше 18 лет из всех федеральных округов. Исследование проведено в ноябре.
Комментарии
91 процент россиян экономят на продуктах, но голосуют за тех, кто довел их до этого состояния - парадокс называется....
Значит половина россиян тратит треть дохода на продукты.
19.11.2018 10:34
Vanadiy2014 - ещЁ 1/3 на ЖКХ и остается ещЁ 1/3, вот как эту треть отиметь, вот в чем вопрос? Какие ваши предложениЯ?
ну да мы ровно половину... угадали
Какие ваши предложениЯ? вот я каждый месяц себе клянусь меньше жрать... но блин никак
Около 30% россиян тратят более половины своего заработка на продукты,
Т.е. практически работают за еду. За еду только рабы работают...Голосуйте и дальше за стабильность, всего хорошего вам, здоровья..
новости сегодня: налог на колбасу может поднять цены почти на 30%
" Опять у нас от имени народа
В стране подорожала колбаса,
И заявлений поступило много:
Повысьте плату нам за ЖКХ.
Мы все давно за платные дороги,
Урезать социальный чтоб бюджет,
За то, чтоб выросли опять налоги,
За пенсию по старости в сто лет...."
19.11.2018 10:34
Vanadiy2014 - ещЁ 1/3 на ЖКХ и остается ещЁ 1/3, вот как эту треть отиметь, вот в чем вопрос? Какие ваши предложениЯ?
-----------
третья треть уходит на одежду, обувь. Нечего отьимать уже.
треть уходит на одежду, обувь вы еще скажите что каждый год покупаете
19.11.2018 10:53
- гость -
Какие ваши предложениЯ? вот я каждый месяц себе клянусь меньше жрать... но блин никак
Такая же фигня.
Да и жрем то немного.... уже скатились чисто на картошку.
На остальное денег нет..
Фрукты не покупаю, сыр тоже нет. к хорошим колбасам не подступится(((
Ну, дык, хлопцы - ежели денег то не хватат - может уже пора царю челобитную писать...
"...пора царю челобитную писать..."
-----
Или лучше царю чело разбить/расписать?
Ну да, давайте сделаем редкостью колбасу на наших столах, вот уроды!
пенсионеры вообще будут видеть ее только по праздникам?
лучше бы наладили контроль за качеством, а не вводом акцизов!
с такими предложениями - гореть вам в аду,
интересно а есть та грань которую люди переступят и взбунтуются, надо последить