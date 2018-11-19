Фото: barnaul.cian.ru
Здание в историческом центре Барнаула площадью 820 квадратных метров выставили на продажу за 25,5 миллиона рублей, сообщается на сайте cian.ru.
Строение расположено на улице Пушкина. "Идеальный вариант для медклиники, банка, торгового центра, офисного помещения и т.д. Дом: тип строения — многофункциональный комплекс, материал стен — кирпичный", — говорится в объявлении.
Имеется парковка, охрана, система видеонаблюдения.
Здание требует внутренней отделки.
Комментарии
Это не историческое здание. Это новострой!
Это бывшая школа, которая ещё лет 100 простояла бы, кабы не самоделкины, сделавшие пристрой. Кстати, во время земляных работ на этом месте был найден огромный бюст Сталина...
После того разогнали палатки на старом базаре, это район стал мало интересен бизнесу