Минздрав поддержал введение акциза на колбасу и сосиски

В Министерстве здравоохранения России поддержали идею о введении акциза на переработанные продукты красного мяса — колбасу, сосиски и бекон, пишут "Известия" со ссылкой на источник в Экспертном совете при правительстве.
Издание сообщает, что идея, которую поддержали в министерстве, находится на этапе инициативы и "конкретные шаги еще будут обсуждаться".
По словам Экспертного совета, в рамках программы "Укрепление общественного здоровья" предполагается введение новой системы сборов и субсидий для производителей продуктов питания, акциз на бекон, колбасы и сосиски может составить около 160 рублей на один килограмм.
Вырученные средства рассчитывают направить на удешевление продуктов здорового питания — орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло и другие — через полную отмену или снижение НДС на эти продукты.
Производители выступают с критикой предложения, поскольку дополнительные фискальные ограничения не улучшат здоровье нации.
Ранее Агентство по борьбе с раком Всемирной организации здравоохранения причислило колбасные изделия, бекон, сосиски, ветчины из говядины, баранины и свинины к продуктам, повышающим риск возникновения злокачественных опухолей.
Комментарии
Ахахаха, всё правильно, заберите у них колбасу)))
И когда отмена налога уменьшала цену для конечного потребителя? Прецедент в студию, бензин в пример не приводить, мошенничество вообще никому не к лицу.
как я их ненавижу!
я так понимаю следующим шагом будет принятие акцизов на молокосодержащую продукцию и нектары ))
Забота о нации великое дело,долой клбасные изделия из рациона
Колбаса подорожает на 160 руб/кг.
Причём вся.
И качественная и некачественная.
Правительство продолжает вводить санкции против собственного народа.
После их помойных продуктов давно пора акцизы на туалетную бумагу поднимать и переходить на газетки, пока на них не подняли акцизы, а там и лопушок не за горами. Зимой правда сложнее.
12:07
Размазывать вчерашнюю еду бумажкой по коже - не круто! Биде - круто!
на официальном уровне решено морить людей голодом?
ждем налог на грязный воздух при поездке в транспорте. Если бы озаботились повышением качества колбасных изделий - понятно, но снижение цены на якобы здоровые продукты...
Кто то слишком много кушать колбасы - мозк опухнул раз такие законы движет
Спасибо 76 % проголосовавших. наслаждайтесь.
Заставить всех чиновников сосиски жрать каждый день...
Есть мечта разогнать три четверти СМИ, особенно электронных. Ну или принять закон, подразумевающий бешенные штрафы за подобные публикации. Какая-то одна икспердка вышла с таким предложением, нигде ещё не обсуждалось, тем более никем не принималось, а уже новость № 1. И уже десятки комментаторов с расстроенной психикой плюются слюной и желчью с готовностью или выброситься в окно, или перестрелять всех вокруг.
Не, не примут, побоятся
А Минздрав наш сдурел
а может просто объяснять, чем колбаса вредна, а уж каждый сам решит - покупать или нет
15:01
Ну или принять закон, подразумевающий бешенные штрафы за подобные публикации.
Вас таких полоротых законотворцев и так девать некуда. Приложи компресс к седлу и успокойся, законотворец.