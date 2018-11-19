Минздрав поддержал введение акциза на колбасу и сосиски

В Министерстве здравоохранения России поддержали идею о введении акциза на переработанные продукты красного мяса — колбасу, сосиски и бекон, пишут "Известия" со ссылкой на источник в Экспертном совете при правительстве.

Издание сообщает, что идея, которую поддержали в министерстве, находится на этапе инициативы и "конкретные шаги еще будут обсуждаться".

По словам Экспертного совета, в рамках программы "Укрепление общественного здоровья" предполагается введение новой системы сборов и субсидий для производителей продуктов питания, акциз на бекон, колбасы и сосиски может составить около 160 рублей на один килограмм.

Вырученные средства рассчитывают направить на удешевление продуктов здорового питания — орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло и другие — через полную отмену или снижение НДС на эти продукты.

Производители выступают с критикой предложения, поскольку дополнительные фискальные ограничения не улучшат здоровье нации.

Ранее Агентство по борьбе с раком Всемирной организации здравоохранения причислило колбасные изделия, бекон, сосиски, ветчины из говядины, баранины и свинины к продуктам, повышающим риск возникновения злокачественных опухолей.