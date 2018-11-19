Молодожены из Санкт-Петербурга трагически погибли во время свадебного путешествия в Доминикане, сообщает РЕН ТВ. Родственники пытаются собрать деньги для транспортировки тел — около 8 тысяч долларов за одного погибшего.
Как сообщается, 15 ноября супруги попали в аварию недалеко от города Санто-Доминго. От полученных травм оба скончались на месте.
По словам знакомой погибших, пара поженилась в июле 2018 года, они давно планировали эту поездку, хотели попутешествовать, посмотреть новые места.
"В этот день они рассказали, что хотят поехать на экскурсию, на гору, где стоит большая статуя Иисуса. Когда они возвращались, дорога шла по серпантину, большой спуск с горы, они не справились с управлением, что-то случилось с тормозами, и они въехали в железный отбойник. Саша скончалась на месте, а Диму успели довезти до больницы только", — рассказала очевидица трагедии.
Отмечается, что консул России в Доминикане сейчас помогает оформить документы для отправки тел домой.
Комментарии
около 8 тысяч долларов за одного
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дорогое свадебное путешествие
Туристическая страховка (минимальная - на 30 тыс.долл.) покрывает расходы на транспортировку домой больного туриста, в случае смерти - тела.
а у них совсем не было страховки???? это такой чисто русский прикол??? уж сколько раз твердили, что никого страховка не обеднит, так ведь нет- едут без страховки
Они давно путешествуют вездн.Это не разовый отпуск типа медовый месяц.Далее планировали в сша на пмж.не судьба
19.11.2018 10:49
Злая гостья
Туристическая страховка (минимальная - на 30 тыс.долл.) покрывает расходы на транспортировку домой больного туриста, в случае смерти - тела.
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Не у всех компаний страховка на инциденты с мех. транспортными средствами и мопедами распространяется.
Какие вы...злые. Покойтесь с миром. Жили, радовались, путешествовали..... жалко ребят.
Страховка оформляется исходя из предполагаемого отдыха. Едешь на неделю бродить по городу - одна, едешь на байке кататься по стране - другая. Разница в оплате страховки невелика, а проблемы решаются реально. И в статье описывается именно свадебное путешествие. Они давно путешествуют и планировали ПМЖ в США? Не беднота, значит, зачем деньги собирать?
он мастер тату,она хз.дауншифтеры,на что жили неизвестно.
Это у него в ушах серьги или че?
дорога шла по серпантину, большой спуск с горы, они не справились с управлением, что-то случилось с тормозами, и они въехали в железный отбойник.
это на какой скорости нужно было по серпантину гнать,чтобы насмерть в отбойник врезаться.
19.11.2018 11:59
незнайка в Барнауле.
Это у него в ушах серьги или че?
туннели это
"...где стоит большая статуя Иисуса."
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А куда смотрел Иисус Иосифович?