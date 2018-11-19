Молодожены из Санкт-Петербурга трагически погибли во время свадебного путешествия в Доминикане, сообщает РЕН ТВ. Родственники пытаются собрать деньги для транспортировки тел — около 8 тысяч долларов за одного погибшего.

Как сообщается, 15 ноября супруги попали в аварию недалеко от города Санто-Доминго. От полученных травм оба скончались на месте.

По словам знакомой погибших, пара поженилась в июле 2018 года, они давно планировали эту поездку, хотели попутешествовать, посмотреть новые места.

"В этот день они рассказали, что хотят поехать на экскурсию, на гору, где стоит большая статуя Иисуса. Когда они возвращались, дорога шла по серпантину, большой спуск с горы, они не справились с управлением, что-то случилось с тормозами, и они въехали в железный отбойник. Саша скончалась на месте, а Диму успели довезти до больницы только", — рассказала очевидица трагедии.

Отмечается, что консул России в Доминикане сейчас помогает оформить документы для отправки тел домой.