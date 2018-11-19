При поддержке "Ростелекома" торжественное мероприятие прошло на площадке перед торгово-развлекательным центром "Праздничный". Деда Мороза и его алтайского коллегу со Снегурочкой, несмотря на сибирские холода, встречали сотни горожан. На сцене, которую установил "Ростелеком", сказочные герои поздравляли ребятишек с наступающей зимой, пели и танцевали, проводили конкурсы. В завершение праздника все желающие могли сфотографироваться с Дедом Морозом на память.

В Барнауле почетный гость посетил Центр помощи семье и детям, побывал дома у мальчика с ДЦП, поздравил с юбилеем многодетную семью Прохоровых.

"Мы радуемся приезду сказочного гостя вместе с детьми. Это — праздник и одновременно общественное событие, — подчеркнул директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк. — Поездки в социальные учреждения, к малообеспеченным семьям и детям с ограниченными возможностями здоровья привлекают внимание к социальным проблемам. "Ростелеком" будет развивать партнерские отношения с Алтайской резиденцией Деда Мороза и примет участие в торжественном открытии представительства по новому адресу, которое состоится уже в ноябре".

Российский тур "Путешествие Деда Мороза" организует федеральная телекомпания НТВ. В 2016-2017 годах команда проехала 35 тыс. км, посетила 200 социальных учреждений и 150 семей, подарила 175 тонн подарков. В Барнаул любимец детворы из Великого Устюга уже приезжал в прошлом году. Тогда "Ростелеком" в партнерстве с ТРЦ Galaxy провел праздник на катке торгового центра, а директор Алтайского филиала компании Сергей Лавренюк передал Деду Морозу посылку с новогодними желаниями маленьких горожан. В третьем туре запланирована поездка по 22 городам. Дневник поездки ежедневно выходит на НТВ в программе "Деловое утро".

Для справки: Алтайская резиденция – единственное официальное представительство Деда Мороза в регионе. Музей сказок, добра и волшебства работает круглый год и признан туристическим брендом края.