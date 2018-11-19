C 19 ноября 2018 года в эфире радиостанции Love Radio Барнаул стартует романтичная игра Love Battle (Лаф Баттл).

Любая влюбленная пара может принять в ней участие и побороться за главный приз — романтический ужин на двоих в известном ресторане Барнаула. На первом этапе, с 19 по 23 ноября, ежедневно в эфире программы Big Love Message (Биг Лаф Месседж) ведущие будут призывать всех влюбленных нашего города присылать в группу во ВКонтакте или на номер +79231638915 в WhatsApp заявки с ответом на вопрос: "Почему именно вашей паре необходим романтический ужин от Love Radio Барнаул?" Пять финалистов, проявившие свои творческие таланты и приславшие самые оригинальные и яркие ответы, попадут в финал, который пройдет в эфире программы Big Love Messege с 26 по 30 ноября 2018 года.