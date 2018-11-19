Города Славгорода не существует, ошибочно полагали балерина Анастасия Волочкова и сатирик Виктор Коклюшкин, отвечая на один из вопросов шоу "Кто хочет стать миллионером?".
Выпуск телепередачи вышел в эфире Первого канала на минувших выходных. Вопрос о несуществующем городе был задан гостям шоу девятым по счету.
На выбор были представлены варианты ответов: Миргород, Славгород, Старгород и Белгород.
В итоге, посоветовавшись с залом, гости передачи приняли решение, что правильным ответом будет Славгород.
В итоге Волочкова и Коклюшкин, конечно же, ошиблись. Правильным ответом в данном случае был Старгород.
Комментарии
вот она мне сразу не понравилась, еще в далекие 90
для них Славгорода действительно нету
Для них Мальдивы есть, а для меня их нет. Так что нормально.
Она разве не была на Яровом? А там и Славгород рядом. Ну если не была, сейчас прочтёт про город, потом про курорт и забудет про Мальдивы навсегда, всегда к нам будет ездить.
Коклюшкин - тесть В.Соловьева.
Кто смотрел с ее участием не первый раз эту программу? До чего безграмотна и вульгарна эта женщина. Фуууу
Зато она умеет на шпагат гнездиться. Остальное ей не надо.
Они полностью правы, Славгород трудно назвать городом, тем более при таком экономическом упадке, низком уровне жизни и разбитых напрочь дорогах это самый настоящий Мухосранск и Козлоград.
а что все знают города во всех районах и во всех областях?
они в школе не учились
а что в школе изучают все города по всем областям, краям, республикам?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос вовсе не обязательно быть жителем Алтайского края или хотя бы хорошо знать географию. Достаточно вспомнить произведение Ильфа и Петрова "12 стульев", на крайний случай, экранизации того же романа, ибо Старгород - родной город Кисы Воробьянинова. Ладно Волочкова, не обремененная интеллектом и образованием, но уж для сатирика Коклюшкина - это позор.
на передаче она не знала кто гарант конституции, он подсказал
на передаче она не знала кто гарант конституции
а у нас есть ее гарант?
Коклюшкин старенький уже-не мелькнуло в голове относительно классического произведения )