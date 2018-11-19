Города Славгорода не существует, ошибочно полагали балерина Анастасия Волочкова и сатирик Виктор Коклюшкин, отвечая на один из вопросов шоу "Кто хочет стать миллионером?".

Выпуск телепередачи вышел в эфире Первого канала на минувших выходных. Вопрос о несуществующем городе был задан гостям шоу девятым по счету.

На выбор были представлены варианты ответов: Миргород, Славгород, Старгород и Белгород.

В итоге, посоветовавшись с залом, гости передачи приняли решение, что правильным ответом будет Славгород.

В итоге Волочкова и Коклюшкин, конечно же, ошиблись. Правильным ответом в данном случае был Старгород.