Фото: instagram.com/krasnovanatasha
Уроженка Челябинска Наталья Краснова заняла первую строчку рейтинга самых сексуальных женщин по версии читателей журнала Maxim. На втором месте расположилась супермодель Ирина Шейк, на третьем — ведущая и блогер Анастасия Ивлеева.
Наталья Краснова ранее играла в КВН, а сейчас она ведет блог в Instagram и YouTube-шоу "В постели с Красновой". Также Наталья известна тем, что задала вопрос Владимиру Путину на "Прямой линии" о блогинге как о "полноценной профессии".
Комментарии
Давно не покупаю Максим, у них девки вечно кривые какие-то. Похоже у главреда проблемы с ориентацией. данная дама тому подтверждение.
Жоржик, а кто в твоем вкусе? Людка с 5 этажа?! Наталья реально не просто кукла , а красивая, смелая, дерзкая, умная и остроумная)))) это ОБРАЗ современной красивой женщины, а не просто баба с сисяндрами))) за этим, плиз, в секс-шоп
тетка как тетка... самая обычная, если тюнинг убрать
чот походу у нее все время голова болит
Кристи, вот как раз дама с фото, та что с 5-го этажа, никчемная кукла. Таких понтующихся кукол в Барнауле как грязи. Ни внешности, ни мозгов, одни бесполезные понты. В моем вкусе много женщин, из известных например это Джессика Альба, Натали Портман. Есть еще много кто, но тебе их имена ничего не скажут.
Это же Волочкова в молодости...
в МЕТРО девушки попадаются много краше этой. Я уже давно научился сквозь косметику видеть - у нее крочковый нос, тюнинг губы. Только фигура хороша и то грудь явно силиконовая - прям шарики, неестественно. давно пора привыкнуть что в этих конкурсах побеждают по-кумовству, никак не по красоте.