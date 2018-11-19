Фото: instagram.com/krasnovanatasha

Уроженка Челябинска Наталья Краснова заняла первую строчку рейтинга самых сексуальных женщин по версии читателей журнала Maxim. На втором месте расположилась супермодель Ирина Шейк, на третьем — ведущая и блогер Анастасия Ивлеева.

Наталья Краснова ранее играла в КВН, а сейчас она ведет блог в Instagram и YouTube-шоу "В постели с Красновой". Также Наталья известна тем, что задала вопрос Владимиру Путину на "Прямой линии" о блогинге как о "полноценной профессии".