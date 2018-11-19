Россия заняла 27-е место из 30 в рейтинге крупнейших экономик мира по индексу стоимости бизнеса — к такому выводу пришли эксперты Московской школы управления "Сколково" и инвестиционной группы UCP, сообщает РБК.

Эксперты присвоили России индекс 29,26, что ниже не только развитых экономик, но и большинства стран БРИКС.

Это означает, что российский предприниматель при продаже бизнеса может рассчитывать на сумму в два-четыре раза меньше, чем его коллеги из стран, находящихся в рейтинге выше.

Среди причин, по которым Россия оказалась столь низко в списке крупнейших экономик, авторы исследования назвали недостаточный уровень развития финансового рынка.

По мнению экспертов, цены на кредиты в России завышены, в связи с чем компаниям приходится рассчитывать только на свои силы и помощь государства.

Также в числе негативных факторов называют возможность нарушения прав собственности и плохое корпоративное управление.

Для составления рейтинга эксперты разработали собственный "индекс стоимости бизнеса". Он учитывает 19 показателей в пяти категориях: макроэкономика, безопасность инвестиций, процентные ставки, доступность капитала и налоговая политика.