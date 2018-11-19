Россия заняла 27-е место из 30 в рейтинге крупнейших экономик мира по индексу стоимости бизнеса — к такому выводу пришли эксперты Московской школы управления "Сколково" и инвестиционной группы UCP, сообщает РБК.
Эксперты присвоили России индекс 29,26, что ниже не только развитых экономик, но и большинства стран БРИКС.
Это означает, что российский предприниматель при продаже бизнеса может рассчитывать на сумму в два-четыре раза меньше, чем его коллеги из стран, находящихся в рейтинге выше.
Среди причин, по которым Россия оказалась столь низко в списке крупнейших экономик, авторы исследования назвали недостаточный уровень развития финансового рынка.
По мнению экспертов, цены на кредиты в России завышены, в связи с чем компаниям приходится рассчитывать только на свои силы и помощь государства.
Также в числе негативных факторов называют возможность нарушения прав собственности и плохое корпоративное управление.
Для составления рейтинга эксперты разработали собственный "индекс стоимости бизнеса". Он учитывает 19 показателей в пяти категориях: макроэкономика, безопасность инвестиций, процентные ставки, доступность капитала и налоговая политика.
Комментарии
Тратим сотни миллиардов , а выхлопа не видно...
в Сколково вот только иксперды т водятся
Все таки многомиллионые лекции необразованного пономарева не прошли даром.
Вот это умище у экспертов! За 8 лет до такого додуматься!
Теперь сколько еще надо лет чтоб разобраться в причинах и выйти на "независимость" ЦБ от государства и подчиненность его от МВФ, потом выявить финансовую колониальность закрепленную в Конституции-1993. Наверное еще лет 16. И еще 32 на то как это решить.