Алтайский край занял 58-е место в рейтинге регионов с благоприятными условиями для трудоустройства пенсионеров, сообщает "РИА Новости".

Для оценки ситуации на рынке труда в регионах России для пожилых людей агентство "РИА Рейтинг" рассчитало индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров, который показывает возможности найти для пожилых людей достойную работу.

Результаты исследования показали, что ситуация достаточно неоднородна — значение индекса в текущем рейтинге изменяется в диапазоне от 76,8 (Москва) до 9,3 балла (Тува), где Москва получилась самым благоприятным субъектом.

Алтайский край получил значение индекса, равное 38,7. С таким результатом регион занял 58-е место из возможных 84.

"Первое место в рейтинге занимает Москва, второе — Санкт-Петербург, у которых индекс составил 76,8 и 74,5 балла соответственно. Первые два места достаточно сильно оторвались от других регионов. Можно сказать, что в двух столицах ситуация с возможностью и привлекательностью работы для пенсионеров находится на очень хорошем уровне", — говорится в исследовании.

Отмечается, что поэтому многие люди в Москве, достигнув пенсионного возраста, продолжают работать и получать достойную зарплату, а если даже лишаются работы, то могут достаточно легко найти новую.

Наименьшим значением индекса привлекательности рынка труда для пенсионеров характеризовались следующие субъекты РФ: Республика Тыва (9,3), Республика Ингушетия (13,3), Чеченская Республика (15,3).

Индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров рассчитывался на основе статистики по занятости, условиям и оплате труда людей пенсионного возраста в различных регионах России. В качестве индикаторов использовались девять показателей, которые оценивались в диапазоне от 1 до 100 (уровень оплаты труда пенсионеров, уровень занятости пенсионеров, доля безработицы среди пенсионеров, простота поиска работы, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, продолжительность жизни после выхода на пенсию, общая емкость и развитость рынка труда в субъекте РФ, а также климат в качестве оценки комфортности работы и жизни в регионе). В исследовании принимали участие пожилые люди трудоспособного возраста (мужчины — от 60 до 72 лет, женщины — от 55 до 75 лет).