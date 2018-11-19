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Япония, согласно плану сотрудничества с РФ, ставит задачи повышения качества и продолжительности жизни россиян, заявил министр экономики, торговли и промышленности страны восходящего солнца Хиросигэ Сэко.

"Как министр, отвечающий за вопросы экономического сотрудничества с Россией, объединяя усилия японского правительства, готов и впредь прилагать усилия для конкретизации и усовершенствования плана укрепления экономических связей между нашими странами", — цитирует японского чиновника РИА Новости.

Японский министр подчеркнул, что, согласно плану сотрудничества между странами, ставятся задачи "повышения качества и продолжительности жизни россиян".

Одним из кейсов по реализации этой задачи Хиросигэ Сэко упомянул открытие в мае текущего года японского реабилитационного центра во Владивостоке, который позволил 2400 российским пациентам воспользоваться его услугами.

Кроме того, по словам японского чиновника, на территории Ярославской области планируется начать производство японского лекарственного препарата от рака крови.

Помимо этого, в целях диверсификации промышленности в Подмосковье в 2019 году будет запущен завод российско-японского совместного предприятия по производству систем управления железными дорогами.