В Красноярске задержали главного тренера ФК "Енисей" Дмитрия Аленичева, который находился за рулем авто в нетрезвом виде, сообщает телеканал "360" со ссылкой на краевое ГИБДД.

Как пояснили в ведомстве, автомобиль Hyundai Sonata сотрудники ДПС остановили на Крайней улице. За рулем был 46-летний мужчина, в котором полицейские сразу узнали тренера красноярского клуба. Отмечается, что от медицинского освидетельствования на месте Аленичев отказался, угрожая правоохранителям.

Как выяснилось позже, незадолго до случившегося Аленичев выпивал в баре, где у него возник конфликт с одним из посетителей. После этого он сел в машину и уехал. Сразу же в полицию поступил сигнал о пьяном водителе за рулем. Предположительно, информатором и был гость бара, с которым повздорил тренер.

"Материалы будут направлены в суд для дальнейшего решения", — отметили в ведомстве.

В турнирной таблице РПЛ "Енисей" занимает последнюю строчку. В 14 матчах красноярцы одержали всего одну победу. После последнего, разгромного проигрыша "Краснодару" со счетом 3:0 в Сети появилась петиция с требованием отставки Аленичева.