Российские ученые рассказали о разработке системы мультиканальной обработки информации (СОМСИ), которая станет своеобразным заменителем глаз для слепых людей и позволит им ориентироваться в пространстве, пишут "Известия".

В основе работы СОМСИ — алгоритмы искусственного интеллекта, который позволяет распознавать образы. Разработка ученых позволит слепым людям понимать, в окружении каких объектов они находятся и каково расстояние до них.

К испытаниям гаджет будет готов во второй половине 2019 года.

Аппаратно-программный комплекс СОМСИ представляет два модуля, которые связаны между собой. Первый представляет собой вычислительную платформу для обработки данных, второй — сенсор для захвата информации с широкоформатной камерой и микрофоном.

Полученные данные система загружает на сервер, где нейросетью анализируется вся информация. Далее данные переводятся в доступные пользователю формы: например, отображение виртуальных примитивов (при наличии соответствующего импланта) или же в тактильной форме.

Рассмотреть лицо человека через СОМСИ слепой не сможет, но определить местоположение собеседника и его позу — вполне. Аппаратно-программный комплекс в перспективе сможет облегчить жизнь и людям с нарушениями слуха, отмечают ученые.