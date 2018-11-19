Фото: 04.mchs.gov.ru

Пожар произошел на турбазе "Юрток" в селе Артыбаш рядом с Телецким озером в Горном Алтае.

Возгорание случилось минувшей ночью. По информации республиканского главка МЧС России, данные о пожаре поступили в 00:42. Ликвидировать возгорание удалось уже в 00:57.

В экстренном ведомстве уточняют, что горело двухэтажное здание на территории туристической базы.

"От МЧС России привлекалось 11 человек и три единицы техники", — добавляют спасатели.

В результате инцидента никто не пострадал.