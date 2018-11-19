Фото: toptyumen.ru

Следственный комитет начал проверку по факту гибели троих человек при пожаре в жилом доме на станции Озерки в Тальменском районе Алтайского края.

Напомним, трагедия произошла ночью 17 ноября в одной из квартир. При тушении были найдены тела 46-летнего хозяина и его 46-летней сожительницы, а также 61-летней женщины, пришедшей в гости.

"По предварительным данным, причинами пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении или перекал печи", — отмечают в краевом управлении Следственного комитета.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены и проводятся необходимые экспертизы.