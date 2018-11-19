Мужчину с "обрезом" задержали у здания правительства Камчатки

У здания правительства Камчатского края задержан мужчина, державший в руках предмет, похожий на обрез, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление МВД по региону.

"Днем в полицию поступило сообщение о том, что в центре города находится мужчина, который держит в руках предмет, похожий на обрез. На место тут же были высланы ближайшие дежурные наряды", — рассказали в МВД.

"Возле здания правительства стоит мужчина с обрезом и кричит, что он сейчас себя убьет", — сообщили в паблике "Подслушано Камчатка".

Мужчину доставили в отделение полиции, выясняются обстоятельства произошедшего. В МВД добавили, что теперь экспертизе предстоит установить, является ли предмет, который задержанный держал в руках, огнестрельным оружием.

На сайте правительства Камчатского края пояснили, что операцию по задержанию проводили сотрудники Росгвардии и УМВД по Камчатскому краю.