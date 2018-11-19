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Следственный комитет организовал проверку по факту ухода из дома 16-летней девочки в Бийске.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, местонахождение подростка не известно с 15 ноября.

"По данным следствия, несовершеннолетняя неоднократно уходила из дома", — указывают в краевом управлении СКР.

Следователи устанавливают местонахождение подростка, а также выясняют причины ее ухода.

Особые приметы: шрам на левой брови.

Приметы: рост 167 сантиметров, среднего телосложения, волосы рыжие, глаза зеленые.

Одежда: серая куртка с капюшоном, черные гетры с белыми полосками, зеленые полуботинки, черная шапка.

Граждан, которые что-либо знают о местонахождении девочки, просят обращаться по телефонам: 8 (3852) 29-80-38, 29-80-02 или 02.