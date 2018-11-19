16 ноября 2018 года Барнаульская федерация биатлона при поддержке партнеров биатлона ОАО "Барнаульский пивоваренный завод", ООО "Газпром газораспределение Барнаул" и ООО "Барнаульский Водоканал" открыла отделение биатлона в средней общеобразовательной школе № 76 поселка Южный.

Отделение предназначено для занятий биатлоном детей в возрасте 9-10 лет.

Юные спортсмены будут проходить начальный курс подготовки по стрельбе и лыжным гонкам под руководством опытного наставника, представителя Алтайского училища олимпийского резерва Марии Козулиной.

Основная цель, которую преследовали организаторы при открытии нового спортивного места — вовлечение детей в биатлон и активная спортивная подготовка.

В дальнейшем у наиболее способных воспитанников появится возможность заниматься биатлоном на более высоком спортивном уровне — в Алтайском училище олимпийского резерва.

Все необходимое оборудование: пневматические винтовки МР 61-09, которые адаптированы для детского биатлона, стрелковые ковры, мишенные установки, пулеуловители, оборудование для размещения стрелковых установок — помогли приобрести партнеры ГСОО "Барнаульская федерация биатлона".

Барнаульская федерация биатлона выражает благодарность генеральному директору ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" Алексею Рыбникову, генеральному директору ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Роману Правдину и генеральному директору ООО "Барнаульский Водоканал" Дмитрию Масловскому за поддержку и развитие детского биатлона.