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Транспортная полиция изъяла у 32-летнего жителя Заринского района раритетное ружье начала 20 века.

Как сообщили в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России, на станции Заринская в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили в тайнике на территории усадьбы ружье неустановленной модели.

"В результате проведенного исследования полицейские выяснили, что изъятый экземпляр является редким на сегодняшний день образцом оружия — одноствольным охотничьем ружьем конструкции Бердана 16 калибра, изготовленным промышленным способом в 1928 году, и относится к гладкоствольному огнестрельному оружию, на которое у владельца не было соответствующих разрешительных документов", — уточняют в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.