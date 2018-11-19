Фото: forum.guns.ru
Транспортная полиция изъяла у 32-летнего жителя Заринского района раритетное ружье начала 20 века.
Как сообщили в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России, на станции Заринская в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили в тайнике на территории усадьбы ружье неустановленной модели.
"В результате проведенного исследования полицейские выяснили, что изъятый экземпляр является редким на сегодняшний день образцом оружия — одноствольным охотничьем ружьем конструкции Бердана 16 калибра, изготовленным промышленным способом в 1928 году, и относится к гладкоствольному огнестрельному оружию, на которое у владельца не было соответствующих разрешительных документов", — уточняют в ведомстве.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
Комментарии
да уж... законы у нас против народа пишутся. Всякие отморозки в лес увозят женщин и расстреливают их и его "мажут" на условку, а здесь, тупо, за отсутствие бумажки на-те, 4 года кочумать... Это ж кто-то еще походу, "слил" чувака. По-пьяни, поди кому ляпнул.
За применение оружия меньше дают... так же вообще, кого угодно подставить можно.
Может это его туда евойный Дед или Прадед положил. А 32 летний вообще не в теме
Почему уголовка? По какой статье возбудили? За гладкоствол только административная предусмотрена!