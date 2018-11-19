Американский хоккеист Райан Уитни, выступавший за клуб "Сочи" в 2014-2015 годах, заявил, что в России все женщины либо очень красивые, либо настоящие "уроды", пишет Championat.com.
Такое заявление Уитни сделал в эфире собственного подкаста Spittin’ Chicklets. В новом выпуске подкаста канадец Тедди Перселл, игравший в прошлом году за омский "Авангард", и Уитни поделились впечатлениями о жизни в России. В частности, речь зашла и о женщинах.
"Они либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами", — сказал Уитни.
"Точно! Не понимаю, откуда они берутся", — поддержал коллегу Перселл.
Также Перселл поделился собственным опытом общения с представительницами женского пола. Он рассказал, что однажды познакомился с женщиной в Instagram, и они решили встретиться.
"Она приходит ко мне домой, и я понимаю, что она вообще ни бум-бум в английском, переводит через Google. Все время! Я ее спрашиваю: "Сколько тебе лет?". Она достает телефон, чтобы перевести", — сказал Перселл.
Раскритиковали спортсмены и российских мужчин. По их мнению, они тратят слишком много денег на прически и спортивные штаны. "Парни там выглядят плохо, либо у них дурацкие прически, либо они просто уроды", — отметил Перселл.
Говоря о россиянах, хоккеисты также заявили, что никогда не понимали, зачем ездить на Mercedes, если ты живешь в квартире размером с ванную комнату.
"Неважно, сколько ты провел в России — три недели или 10 лет, первую неделю после возвращения домой ты чувствуешь себя самым счастливым на свете", — отметил Уитни.
Комментарии
импотент, гомик?
Два уд@ка - пара!
Только уроды видят вокруг себя уродов.
Объясните мне образ мышления "корреспондентов" чемпионата.ком, которые шарятся по чьим-то инстаграммам и выискивают всякое дерьмо. Не за горами подслушивание разговоров по пивнушкам и подворотням. Кого-то волнует мнение пришибленного пиндоса?
ну вообще так везде, не только в России, я тоже с возрастом стала не айс асй бэйби), но молодых сейчас очень много красивых девушек, что он не видит какие приходят болельщицы на хоккей?
хотя он и сам то не красавчик
А он неправильно что-то сказал?
Особенно про квартиру размером с ванную комнату....
Говоря о россиянах, хоккеисты также заявили, что никогда не понимали, зачем ездить на Mercedes, если ты живешь в квартире размером с ванную комнату. - ну тут попал в точку.
Некрасивый женщин "в простонародье баб" бывает мало водки!!!
а что не так? просто толстый американский юмор
просто это шутки уровня Урганта, не каждый поймет
да это просто цветочки, по сравнению с тем, что у нас на зомбиТВ про американцев говорят...достаточно вспомнить одного почившего "юмориста", с его: ну американцы, ну тупыыыеее...
19.11.2018 15:05
- гость -
Говоря о россиянах, хоккеисты также заявили, что никогда не понимали, зачем ездить на Mercedes, если ты живешь в квартире размером с ванную комнату
Да кому какая разница? Как хотят, так и живут, мне вот всё равно, хоть айфон в ипотеку.
А я не понимаю, если он не попал в лигу НХЛ, ехать играть в задрюпинск..., вот уж точно ощущаешь свой настоящий проф.уровень, разница ограменная КХЛ и НХЛ
Обиделись?))
19.11.2018 15:37
- гость -
Обиделись?))
да нет)
15:41
А сколько у вас глаз?
достаточно вспомнить одного почившего "юмориста", с его: ну американцы, ну тупыыыеее...
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в данном случае его слова были пророческими)))
Просто невоспитанные мужланы. От спортсменов странно ожидать чего-то иного. Естественно, что в молодости все как минимум свежие и миловидные. А со временем из-за работы и быта времени на уход за собой не остаётся. Плюс возрастные изменения. Странно ждать при этом красоты. Главное, здоровье сохранить.
Не, ну когда это говорит СВЕРХЧЕЛОВЕК, то стоит задуматься...наверное
Райан Уитни и Тедди Перселл два малообразованных и полных комплексов бумбараша
Ага, а американки с шеями шире башки и лошадиными улыбками красавицы. Поди жёны у них такие, а здесь от ворот поворот получили, вот и выёЖиваются . Пиндосы и есть пиндосцанцы.