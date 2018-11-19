Американский хоккеист Райан Уитни, выступавший за клуб "Сочи" в 2014-2015 годах, заявил, что в России все женщины либо очень красивые, либо настоящие "уроды", пишет Championat.com.

Такое заявление Уитни сделал в эфире собственного подкаста Spittin’ Chicklets. В новом выпуске подкаста канадец Тедди Перселл, игравший в прошлом году за омский "Авангард", и Уитни поделились впечатлениями о жизни в России. В частности, речь зашла и о женщинах.

"Они либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами", — сказал Уитни.

"Точно! Не понимаю, откуда они берутся", — поддержал коллегу Перселл.

Также Перселл поделился собственным опытом общения с представительницами женского пола. Он рассказал, что однажды познакомился с женщиной в Instagram, и они решили встретиться.

"Она приходит ко мне домой, и я понимаю, что она вообще ни бум-бум в английском, переводит через Google. Все время! Я ее спрашиваю: "Сколько тебе лет?". Она достает телефон, чтобы перевести", — сказал Перселл.

Раскритиковали спортсмены и российских мужчин. По их мнению, они тратят слишком много денег на прически и спортивные штаны. "Парни там выглядят плохо, либо у них дурацкие прически, либо они просто уроды", — отметил Перселл.

Говоря о россиянах, хоккеисты также заявили, что никогда не понимали, зачем ездить на Mercedes, если ты живешь в квартире размером с ванную комнату.

"Неважно, сколько ты провел в России — три недели или 10 лет, первую неделю после возвращения домой ты чувствуешь себя самым счастливым на свете", — отметил Уитни.