О производстве своего первого внедорожника инженеры Toyota задумались еще в конце сороковых годов прошлого века. Автомобиль создавался прежде всего для военных целей. Результат превзошел все самые смелые ожидания создателей, по сути, Toyota Land Cruiser стал легендой мирового автопрома и по сей день является одним из самых престижных и продаваемых автомобилей в мире.

Смотрим историю трансформации мегапопулярного внедорожника вместе с amic.ru:

Тойота Центр АЕМ

Барнаул,

ул. Попова, 165

Все подробности по телефону 8 (3852) 23-23-23

Часы работы:

Понедельник-пятница с 9.00 до 20.00

Суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00* Выгода 400 т.р. предоставляется при покупке автомобиля Toyota Land Cruiser 200 в кредит от АО “Тойота Банк” с финансовой защитой Страховой компании “MetLife” по программе “Стандарт СЖ2” и в Trade in (обмен старого автомобиля на новый) при условии приобретения дополнительного оборудования на сумму 100 т.р. Подробности по тел. 23-23-23