О производстве своего первого внедорожника инженеры Toyota задумались еще в конце сороковых годов прошлого века. Автомобиль создавался прежде всего для военных целей. Результат превзошел все самые смелые ожидания создателей, по сути, Toyota Land Cruiser стал легендой мирового автопрома и по сей день является одним из самых престижных и продаваемых автомобилей в мире.
Смотрим историю трансформации мегапопулярного внедорожника вместе с amic.ru:
Тойота Центр АЕМ
Барнаул,
ул. Попова, 165
Все подробности по телефону 8 (3852) 23-23-23
Часы работы:
Понедельник-пятница с 9.00 до 20.00
Суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00* Выгода 400 т.р. предоставляется при покупке автомобиля Toyota Land Cruiser 200 в кредит от АО “Тойота Банк” с финансовой защитой Страховой компании “MetLife” по программе “Стандарт СЖ2” и в Trade in (обмен старого автомобиля на новый) при условии приобретения дополнительного оборудования на сумму 100 т.р. Подробности по тел. 23-23-23
Комментарии
Действительно отличный авто, российским производителям вместо производства ведер, надо было старые линии японцев по производству 80, 100, 105 закупить и штамповать их