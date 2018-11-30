Установка тушения кокса сухим способом на "Алтай-Коксе" стала в день экскурсии настоящим арт-объектом. Около 50 студентов с интересом смотрели, как промышленная конструкция высотой с девятиэтажный дом поднимает вагон с пылающим коксом и направляет его на тушение.
Во время экскурсии студенты также побывали в заводском музее, увидели выдачу кокса на коксовой батарее, посетили лабораторию отдела технического контроля, который занимается оценкой качества продукции и поступающего сырья.
Такие экскурсии на "Алтай-Коксе" проводят регулярно для студентов всех алтайских вузов, а также для школьников, детей заводчан и для горожан.
"Сейчас мы наблюдали, как горячий кокс тушится мокрым способом, то есть орошается водой. Это очень эффектное зрелище! А еще мы посмотрим на сухое тушение: здесь кокс охлаждается с помощью газа", — эмоционально рассказывает о своих впечатлениях студент третьего курса химического факультета АГУ Андрей.
Андрей всерьез заинтересовался перспективой работы на "Алтай-Коксе". К слову, он имеет реальную возможность попасть на предприятие в рамках программы "Студент Алтай-Кокса".
Об этой программе Андрей слышал: "Вполне возможно, что я буду участвовать в этом проекте и приду работать на Алтай-Кокс".
На что может рассчитывать студент при вступлении в программу? Во-первых, он проходит практику на предприятии, вникает в тонкости высокотехнологичного коксохимического производства, набирается опыта. Практика для участников программы оплачиваемая.
Во-вторых, студент будет получать дополнительную стипендию (от 5 до 8 тысяч рублей в месяц), если учится на бюджетной основе, или оплату обучения в университете, если учится на коммерческой основе.
И, в-третьих, после получения диплома студенту гарантировано трудоустройство на предприятие.
И это не единственные бонусы участия в программе. Кадровая политика "Алтай-Кокса" направлена на развитие и карьерный рост сотрудников. Многие руководящие посты на заводе занимают те люди, которые когда-то пришли рабочими.
Дополнительный плюс быть частью "Алтай-Кокса": завод входит в международную группу компаний НЛМК (основной актив группы — Новолипецкий металлургический комбинат), что дает возможность развиваться не только в Заринске.
Комментарии
Удивляться там можно только тому как оно до сих пор работает и с каким запасом прочности строили в ссср