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Вклад в сотрудника: На "Алтай-Коксе" прошла экскурсия для студентов АлтГУ

, ИА "Амител"
Студенты были впечатлены работой предприятия

Установка тушения кокса сухим способом на "Алтай-Коксе" стала в день экскурсии настоящим арт-объектом. Около 50 студентов с интересом смотрели, как промышленная конструкция высотой с девятиэтажный дом поднимает вагон с пылающим коксом и направляет его на тушение. 

Во время экскурсии студенты также побывали в заводском музее, увидели выдачу кокса на коксовой батарее, посетили лабораторию отдела технического контроля, который занимается оценкой качества продукции и поступающего сырья.

Такие экскурсии на "Алтай-Коксе" проводят регулярно для студентов всех алтайских вузов, а также для школьников, детей заводчан и для горожан.

"Сейчас мы наблюдали, как горячий кокс тушится мокрым способом, то есть орошается водой. Это очень эффектное зрелище! А еще мы посмотрим на сухое тушение: здесь кокс охлаждается с помощью газа", — эмоционально рассказывает о своих впечатлениях студент третьего курса химического факультета АГУ Андрей.

Андрей всерьез заинтересовался перспективой работы на "Алтай-Коксе". К слову, он имеет реальную возможность попасть на предприятие в рамках программы "Студент Алтай-Кокса".

Об этой программе Андрей слышал: "Вполне возможно, что я буду участвовать в этом проекте и приду работать на Алтай-Кокс".

На что может рассчитывать студент при вступлении в программу? Во-первых, он проходит практику на предприятии, вникает в тонкости высокотехнологичного коксохимического производства, набирается опыта. Практика для участников программы оплачиваемая.  

Во-вторых, студент будет получать дополнительную стипендию (от 5 до 8 тысяч рублей в месяц), если учится на бюджетной основе, или оплату обучения в университете, если учится на коммерческой основе.

И, в-третьих, после получения диплома студенту гарантировано трудоустройство на предприятие.

И это не единственные бонусы участия в программе. Кадровая политика "Алтай-Кокса" направлена на развитие и карьерный рост сотрудников. Многие руководящие посты на заводе занимают те люди, которые когда-то пришли рабочими.

Дополнительный плюс быть частью "Алтай-Кокса": завод входит в международную группу компаний НЛМК (основной актив группы — Новолипецкий металлургический комбинат), что дает возможность развиваться не только в Заринске.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.11.2018 08:21
- гость -

Удивляться там можно только тому как оно до сих пор работает и с каким запасом прочности строили в ссср

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