Россияне выбрали автомобили года в четырех категориях

Россияне выбрали лучшие автомобили 2018 года в четырех категориях: надежные, "рабочие лошадки", семейные и современные, пишут "Известия".

Организаторы отметили, что уникальность "Рейтингов авто года — 2018" в оценке автомобиля с практической точки зрения. Россияне могли проголосовать, опираясь на собственный опыт поведения автомобиля на трассе, в различных погодных условиях и в городе.

В категории "Рабочие лошадки" выбирались автомобили, сочетающие надежность, экономичность и доступность в обслуживании. Первое место в этой номинации завоевал отечественный универсал Lada Largus. Далее следуют Hyundai Solaris и "газель" Next. В десятку вошел и другой представитель отечественного автопрома — Lada Largus-Furgon.

К надежным относились автомобили, которые долго служат и имеют отличные эксплуатационные характеристики. В этой категории лидерами стали Toyota Land Cruiser Prado, Subaru Forester и Toyota Camry. Россияне, очевидно, доверяют японским автомобилям, поскольку в списке топ-10 надежных оказались пять моделей Toyota.

Среди лучших семейных автомобилей, отличающихся вместительностью и безопасностью, назвали Skoda Kodiaq, Subaru Forester и Lada Largus. В десятку попали также Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta.

В четвертой категории россияне выбирали самые стильные и мощные машины. Здесь лидерами оказались Subaru Forester, Volvo XC90 и Audi A8. В этой номинации российских автомобилей нет.