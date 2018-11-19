Большинство победителей и призеров учебных олимпиад в 2017 году поступали в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова — туда подали заявления 1148 человек, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Согласно статистике, МГУ уже несколько лет удерживает популярность. В 2014 году он также был самым желаемым для 1325 человек.

На втором месте оказался Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". В 2017 году документы туда подали 1102 финалиста олимпиад, а в 2014 году — 1011.

Третье место занял Московский физико-технический институт. В прошлом году в МФТИ поступали 506 финалистов олимпиад, а в 2014 году — 684.

По данным на 2017 год, в России 6,4 тысячи человек стали победителями и призерами олимпиад. Для сравнения, в 2014 году их было 7,9 тысячи.