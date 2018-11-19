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Полиция в Алтайском крае задержала четырех работников молочного комбината, подозреваемых в краже с предприятия около 300 килограммов сырного продукта.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, экипаж ГИБДД в Павловском районе остановил автомобиль "Тойота-Королла", поведение водителя которого вызвало у полицейских подозрение.

Выяснилось, что в салоне и багажнике машины находились 14 мешков сырного продукта — 34 больших головки.

"В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что эта продукция была похищена и незаконно вывезена с территории местного молочного комбината. По подозрению в совершении хищения задержаны четверо человек, сотрудники молочного комбината — трое мужчин 1982, 1986, 1994 годов рождения и одна женщина 1979 года рождения, все жители Павловского района. По предварительной информации, в ночное время они подогнали к территории предприятия автомобиль, который специально для этого наняли, перекусили проволоку на заборе и вынесли заранее подготовленную к хищению продукцию", — уточняют в полиции.

Сырный продукт был изъят. Согласно предварительным данным, в течение определенного времени злоумышленники откладывали излишки сырья, чтобы затем совершить кражу готового продукта с целью продажи.

"В настоящее время устанавливаются точные объемы похищенного. По предварительным данным, ущерб составил около 60 тысяч рублей. Подозреваемые дают признательные показания", — добавляют в ГУ МВД. Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.