В краевом шахматном клубе 17 ноября завершился Открытый командный чемпионат Сибирского федерального округа по быстрым шахматам "Большой Алтай". Как сообщает краевая федерация этого вида спорта, в турнире приняли участие 11 команд: пять из Алтайского края, две из Томской области, по одной — из Кемеровской и Новосибирской областей, Республики Казахстан (Павлодарская область) и Китая (сборная северо-восточных провинций).

В самой последней партии соревнований, проходившей в рамках матча "Сибирь-НГТУ" — "Павлодарская область", новосибирец Павел Бублей сумел на флажке победить Тамерлана Бектурова и принёс своей команде первое место. "Сибирь-НГТУ", набрав 29,5 очка, по главному критерию догнала первую сборную Алтайского края, а по дополнительному показателю обошла хозяев турнира.

По 29 очков набрали сборные Кемеровской и Павлодарской областей, по дополнительному показателю третье место заняли шахматисты Кузбасса.

Блестящую игру показали барнаульцы Алексей Сорокин и Евгений Кардашевский. Они показали лучшие личные результаты — по 8,5 очков из 10 возможных.

Также во время турнира договор о сотрудничестве подписали президент ассоциации шахматных федераций СФО Максим Ивахин и председатель шахматной ассоциации китайской провинции Хэйлунцзян Ян Баосэн. Аналогичный документ о сотрудничестве с китайской стороной ранее был подписан Федерацией шахмат Алтайского края.