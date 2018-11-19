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Следователи обнаружили несколько предсмертных записок, оставленных вице-спикером Законодательного собрания Красноярского края Алексеем Клешко.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Главного следственного управления СКР по региону Ольгу Шаманскую, записки были найдены в доме парламентария и в его рабочем кабинете.

"Что в этих записках — пока говорить не можем. Одна из основных версий смерти, которую сейчас рассматривают следователи — добровольный уход из жизни", — отметила представитель Следственного комитета.

Напомним, что тело Алексея Клешко было обнаружено возле его дома. Вероятно, он погиб в результате падения с высоты.