Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет с 2019 года

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 1 января 2019 года до 26 тыс. рублей вместо 24 тыс. рублей в 2018 году, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования (ФСС).

"Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц с 1 января 2019 будет составлять 26 152,27 руб", — сказали в фонде.

Для расчета пособия берется заработная плата за два предшествующих года, но не выше предельной базы. Предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд за 2017 год и за 2018 годы составляют 755 тыс. рублей и 815 тыс. рублей соответственно, что позволяет увеличить максимальный размер пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Ожидается, что минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года вырастет почти до 52 тыс. рублей.

"При наступлении страховых случаев с 1 января 2019 года минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит 51 919 рублей", — сказали в ФСС.

Также пояснили, что если у застрахованного лица заработок отсутствовал либо был очень маленький, то указанное пособие будет исчисляться из минимального размера оплаты труда (МРОТ). МРОТ с нового года увеличится до 11 280 рублей. Пока он составляет 11 163 рубля.

При этом максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит более 301 тыс. рублей, в текущем году он превышает 282 тыс. рублей.

"Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года составит 301 095,20 рубля", — сказали в фонде.

В свою очередь, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 1 января 2019 года до 4,5 тыс. рублей. "Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, исчисленное из МРОТ, за полный календарный месяц составит 4 512 руб", — добавили в ФСС.

Если у застрахованного лица заработок отсутствовал либо был очень маленький, то указанное пособие будет исчисляться из МРОТ.