Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Существенное потепление придет в Алтайский край на этой неделе, следует из прогноза, опубликованного региональным Гидрометцентром.

В ночь на вторник, 20 ноября, в регионе будет еще достаточно холодно. Температуры составят -8…-13 градусов, в южных и предгорных районах -15…-20 градусов. Днем за окном будет -2...-7 градусов.

Затем будет становиться все теплее. Ночью в среду температуры в крае составят -8…-13, местами в предгорных районах до -18 градусов, днем будет 0...-5 градусов.

В эти дни в отдельных районах снег, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах местами гололедица.

В четверг, 22 ноября, согласно прогнозу, в регион придут положительные температуры. Если ночью будет -3...-8 градусов, то днем потеплеет до -3...+2 градусов.

Оттепель будет сопровождаться усилением осадков. На большей части края 22 ноября ожидается снег, временами мокрый снег, местами сильный, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Усилится и ветер — при порывах его скорость будет достигать 17 метров в секунду.

А в пятницу, 23 ноября, местами по краю и вовсе не исключается дождь, сообщает gismeteo. Впрочем, затем в регионе ожидается похолодание.