Барнаульские перевозчики на автобусах большой вместимости в очередной раз направили обращение в адрес главы города Сергея Дугина с просьбой о повышении стоимости проезда на общественном транспорте. По их словам, сейчас себестоимость перевозки одного пассажира в автобусе составляет 35 рублей. При этом автобусы не закупались многие годы, а зарплата не поднималась. Депутаты фракции "Справедливая Россия" в Думе Барнаула выступили против повышения тарифа и обосновали свое требование. Как и жители города, которые указывали на серые схемы при продаже билетов, депутаты возмутились, что перевозчики продают билеты не через валидатор.
Так, Оксана Молодых напомнила, что в последний раз повышение проезда было в декабре 2016 года. Тогда же заработала и электронная система продажи билетов. Однако депутат признала эту схему неубедительной, обвинив перевозчиков, что они по старинке продают билеты не через валидатор, а прибыль кладут себе в карман.
"По факту же получается, что не все перевозчики соблюдают правило о проведении билетов через валидаторы. Я, как "безлошадный" депутат, постоянно пользуюсь общественным транспортом, расплачиваюсь за проезд наличными, и мне частенько выдают "черные" билеты в обход валидатора. Я их собрала за определенный временной интервал и проанализировала количество. Получилось немало: 10% от общего числа билетов, приобретенных за это время. А ведь на них есть еще и реклама, и это тоже, получается, дополнительный заработок перевозчика. Поэтому трудно утверждать, насколько прибыльнее стал бы этот бизнес, но ясно одно — нам не хватает открытости в плане доходности автотранспортных предприятий. С одной стороны, понятно, что отрасль сложная не только для нашего города, но и в целом для других муниципалитетов. Что она, безусловно, нуждается в субсидировании. У нас есть определенный перечень социально значимых маршрутов, субсидии разного рода для перевозчиков, чтобы они могли надлежащим образом осуществлять перевозки горожан. Но, с другой стороны, чтобы нам понимать объемы этой поддержки, необходима прозрачная финансовая отчетность перевозчиков. Пока же оценить, насколько хватает им собственных доходов и дотаций, сложно", — приводит ее слова пресс-служба эсеров.
Оксана Молодых выступила с инициативой сделать большой разрыв в стоимости проезда между оплатой транспортной картой и за наличный расчет. Разница в рубль не мотивирует горожан перейти на карту и сделать схему оплаты более прозрачной.
Эсер Александр Обидин сообщил, что ему постоянно поступают жалобы от пассажиров 21-го маршрута. По их данным, у этого маршрута всего два рейса утром и два — вечером. Люди элементарно не могут уехать домой и на работу, и им приходится ездить с пересадками. То есть нужно разбираться по конкретному маршруту и перевозчику. Тем более что одни перевозчики чувствуют себя более-менее комфортно, другие — нет. Компенсации, субсидии, которые выделяются из городской казны, должны быть более адресными.
"Если исполнительная власть пойдет на поводу у перевозчиков с их непомерными аппетитами, то большинство горожан, пользующихся общественным транспортом, будет ходить пешком. Ведь эти маршруты — не только механизм извлечения прибыли для бизнеса, но также и средство передвижения для огромной массы простых людей. И очередная попытка залезть к ним в карман может больно ударить по их и так совсем не высокому благосостоянию", — сообщил депутат.
Комментарии
не платят налоги перевозчики, врут про себестоимость
Про "черные билеты" факт! Сам видел сколько раз.
По их словам, сейчас себестоимость перевозки одного пассажира в автобусе составляет 35 рублей.
это что, перевозчики предлагают повысить плату за проезд как минимум на 75%...
Опять Молодых пиарится.
всю прошлую неделю торговали левыми билетиками, в частности по маршруту № 20
Опять Молодых пиарится.
ну а чем еще заниматься? система электронных проездных совершенно сырая, не отработанная
Молодец Оксанка
так держать
Логики нет никакой - им о том, что тарифы надо поднимать вслед за ростом цен в т.ч. на ГСМ, а им в ответ - а вы воруете! Обоснуйте с расчетами и назначьте цену в 10 рублей!
то чувство, когда вопрос на сайт задаешь ты, а в статье Молодых
где там 10%. как минимум, половина билетов выдаётся вчёрную, по утрам в часы пик всегда отрывные билеты. тех, кто едет по картам, зачастую игнорируют, билеты им не выдают, т.е. по факту возят бесплатно. давайте отсюда начинать
19.11.2018 16:02
Панночка
У тебя нос длиннее.)
Утром езжу на 10 или 60 в сторону Ускова, чаще всего отрывают старый билет. Возможно повышать нужно, но себестоимость не достоверную предоставляют
черные билеты для того чтобы не платить налоги, соответственно покрывать затраты на которые денег не хватает если работать в чистую
А Вы думаете что они с выручки налоги платят?
Ну дак с 16 года ЗП не росли, а с учетом роста цен на все и вся даже падали относительно индекса булки хлеба и литрухи молока. По факту перевозчики что и страховщики - на сколько не поднимай ценник - все мало.
19.11.2018 16:02
- гость -
Логики нет никакой - им о том, что тарифы надо поднимать вслед за ростом цен в т.ч. на ГСМ, а им в ответ - а вы воруете! Обоснуйте с расчетами и назначьте цену в 10 рублей!
Ну вот и поднять на 1 рубль, чтобы на гсм хватало. Поймите, даже если билет будет стоить 100 рублей, новые автомобили появится только у перевозчиков, а нас так и будут на ржавом хламе возить. Денег нет-уйдите из бизнеса. Придут другие, возможно, не местные. Вот и посмотрим, получится у них или нет. А шантажировать нехорошо. Опасно это.
да владельцы маршрутов живут роскошно. а мы ездим на коптящим и вонючем автохламе. когда гибдд начнет уже работать. смотреть выхлоп, смотреть кто там за рулем. вечно едут в крайне левом ряду , несутся на красный уже свет
А что скажет эффективный менеджер воронков, курирующий отрасль. Он что думает, что должен только подписи не глядя ставить?