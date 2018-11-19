Барнаульские перевозчики на автобусах большой вместимости в очередной раз направили обращение в адрес главы города Сергея Дугина с просьбой о повышении стоимости проезда на общественном транспорте. По их словам, сейчас себестоимость перевозки одного пассажира в автобусе составляет 35 рублей. При этом автобусы не закупались многие годы, а зарплата не поднималась. Депутаты фракции "Справедливая Россия" в Думе Барнаула выступили против повышения тарифа и обосновали свое требование. Как и жители города, которые указывали на серые схемы при продаже билетов, депутаты возмутились, что перевозчики продают билеты не через валидатор.

Так, Оксана Молодых напомнила, что в последний раз повышение проезда было в декабре 2016 года. Тогда же заработала и электронная система продажи билетов. Однако депутат признала эту схему неубедительной, обвинив перевозчиков, что они по старинке продают билеты не через валидатор, а прибыль кладут себе в карман.

"По факту же получается, что не все перевозчики соблюдают правило о проведении билетов через валидаторы. Я, как "безлошадный" депутат, постоянно пользуюсь общественным транспортом, расплачиваюсь за проезд наличными, и мне частенько выдают "черные" билеты в обход валидатора. Я их собрала за определенный временной интервал и проанализировала количество. Получилось немало: 10% от общего числа билетов, приобретенных за это время. А ведь на них есть еще и реклама, и это тоже, получается, дополнительный заработок перевозчика. Поэтому трудно утверждать, насколько прибыльнее стал бы этот бизнес, но ясно одно — нам не хватает открытости в плане доходности автотранспортных предприятий. С одной стороны, понятно, что отрасль сложная не только для нашего города, но и в целом для других муниципалитетов. Что она, безусловно, нуждается в субсидировании. У нас есть определенный перечень социально значимых маршрутов, субсидии разного рода для перевозчиков, чтобы они могли надлежащим образом осуществлять перевозки горожан. Но, с другой стороны, чтобы нам понимать объемы этой поддержки, необходима прозрачная финансовая отчетность перевозчиков. Пока же оценить, насколько хватает им собственных доходов и дотаций, сложно", — приводит ее слова пресс-служба эсеров.

Оксана Молодых выступила с инициативой сделать большой разрыв в стоимости проезда между оплатой транспортной картой и за наличный расчет. Разница в рубль не мотивирует горожан перейти на карту и сделать схему оплаты более прозрачной.

Эсер Александр Обидин сообщил, что ему постоянно поступают жалобы от пассажиров 21-го маршрута. По их данным, у этого маршрута всего два рейса утром и два — вечером. Люди элементарно не могут уехать домой и на работу, и им приходится ездить с пересадками. То есть нужно разбираться по конкретному маршруту и перевозчику. Тем более что одни перевозчики чувствуют себя более-менее комфортно, другие — нет. Компенсации, субсидии, которые выделяются из городской казны, должны быть более адресными.

"Если исполнительная власть пойдет на поводу у перевозчиков с их непомерными аппетитами, то большинство горожан, пользующихся общественным транспортом, будет ходить пешком. Ведь эти маршруты — не только механизм извлечения прибыли для бизнеса, но также и средство передвижения для огромной массы простых людей. И очередная попытка залезть к ним в карман может больно ударить по их и так совсем не высокому благосостоянию", — сообщил депутат.