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Наезд на девятилетнего ребенка был совершен утром 19 ноября в Бийске — мальчик был госпитализирован.

По информации краевой ГИБДД, инцидент случился около восьми часов утра в районе дома № 96 по улице Угольной.

Авария произошла в тот момент, когда мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Известно, что наезд на ребенка допустила водитель автомобиля Toyota Fielder, женщина 1969 года рождения.

В результате произошедшего школьник был госпитализирован в городскую больницу.