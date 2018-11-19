Эксперты проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и Международный общественный фонд "Российский фонд мира" при поддержке Общественной палаты РФ представили новый "Рейтинг регионов России по организации детского отдыха", сообщает "РИА Новости".

В выборку исследования вошли 85 субъектов РФ, оценка проводилась по 12 критериям в рамках трех основных направлений, а также двум повышающим коэффициентам.

Максимальное количество баллов, которое мог "заработать" регион по итогам оценки, составляло 19, но ни один из участников столько баллов в этом году набрать не смог.

Алтайский край получил 10 баллов (такое же количество в рейтинге получили 16 субъектов РФ). Наибольшую оценку — 2 балла — край взял в категории "Доступность услуг организаций отдыха и оздоровления детей". Конкретно — в подкатегории "Качество заполнения реестра на сайте уполномоченной структуры региона".

В то же время 0 баллов Алтайский край получил в двух весьма важных категориях: "Динамика доли детей в регионе, отдохнувших организованно" и "Приспособление территорий организаций отдыха и оздоровления для приема детей-инвалидов и детей с ОВЗ".

Также регион заработал 2 балла в категории "Обеспечение организаций отдыха и оздоровления детей профессиональными кадрами".

Наибольшее количество баллов, согласно исследованию, получила Москва — 16 из 19 возможных. Второе место заняли Краснодарский край, Нижегородская область и Свердловская область — 15 баллов. Московская область и Санкт-Петербург поделили третье место — 14 баллов. Среди отстающих регионов по организации отдыха для детей оказались Чеченская республика — 5 баллов и республики Адыгея — 3 балла.