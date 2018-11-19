Представитель Генпрокуратуры Михаил Александров заявил, что аудитор британского фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский и другие соучастники преступлений международного финансиста и инвестора Уильяма Браудера могли быть отравлены "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия", сообщает RT.

"Первоначально смерть (Октая) Гасанова, (Валерия) Курочкина и Магнитского рассматривалась как естественная, наступившая вследствие имевшихся у них заболеваний, а гибель (Сергея) Коробейникова — как несчастный случай. Однако в дальнейшем были получены данные, указывающие на насильственный характер смерти этих лиц", — сказал Александров.

По его словам, в частности, "рассматривается версия об отравлении с использованием диверсионных химических веществ, содержащих соединения алюминия".

Представитель Генпрокуратуры отметил, что это могло спровоцировать развитие сердечно-печеночной недостаточности.

Ранее сообщалось, что в России в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера возбуждено уголовное дело по факту создания им преступного сообщества. Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в том, что он помогал Браудеру уклоняться от уплаты налогов. В ноябре 2009 года Магнитский умер в следственном изоляторе.