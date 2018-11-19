Медведев предрек отсутствие победителей в мировой торговой войне

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе своего визита в Ханой заявил о ведении торговой войны в мире, сообщает "Интерфакс".

"Она (война) развернулась, она идет", — ответил Медведев на вопрос, существуют ли способы защититься от подобного противостояния, если оно все же начнется.

Он также заметил, что "определенные плоды" ситуация уже принесла. Это коснулось, по его мнению, стран, которые пытаются навязать свой курс другим государствам. Ощутила издержки и вся мировая торговля, подчеркнул премьер.

"В конечном счете, как и в любой войне подобного рода, конечно, победителей здесь не будет", — заключил Медведев, подводя итоги своего визита во Вьетнам.

Переговоры Дмитрия Медведева и его иностранного коллеги Нгуен Суан Фука состоялись в здании вьетнамского правительства. Сначала была запланирована беседа в узком кругу, а потом — двухсторонний диалог в расширенном составе.