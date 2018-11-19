Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию в следующем году, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс". Большую пресс-конференцию глава государства соберет в декабре.

По словам Пескова, на данный момент сроки проведения послания пока что не установлены и будут определены в ближайшее время.

"При этом нет никакого стандарта проводить его именно до Нового года. Оно может состояться и позже. И я бы сказал, <…> скорее всего, оно состоится уже в следующем году", — отметил Песков.

Очередная большая пресс-конференция президента пройдет в декабре, сообщает "РИА Новости".

"Формат сохранится", — подчеркнул Песков, напомнив, что это традиционное мероприятие.