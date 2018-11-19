Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию в следующем году, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс". Большую пресс-конференцию глава государства соберет в декабре.
По словам Пескова, на данный момент сроки проведения послания пока что не установлены и будут определены в ближайшее время.
"При этом нет никакого стандарта проводить его именно до Нового года. Оно может состояться и позже. И я бы сказал, <…> скорее всего, оно состоится уже в следующем году", — отметил Песков.
Очередная большая пресс-конференция президента пройдет в декабре, сообщает "РИА Новости".
"Формат сохранится", — подчеркнул Песков, напомнив, что это традиционное мероприятие.
Комментарии
Формат сохранится - никто и не сомневается, в других форматах паренька под орех разделывают, как М.Келли, например...И ведь ничего не скажет про то, почему 91% (!!!) населения страны под его мудрейшим руководством экономит на еде...
Что-то в России изменится когда послание будет ему.
Лучше бы к народу обратился с посланием
Зачем мучить дедушку - включите прошлогоднее. Разницы никто не заметит.